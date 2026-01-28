Il Coordinamento Civico per Enna: “Dove sono finiti i cittadini?”

PUBBLICITÀ

Un duro intervento sulla situazione politica locale arriva dal Coordinamento Civico per Enna, che in una nota esprime forte preoccupazione per il clima che accompagna il dibattito pubblico in città e per il ruolo, a suo giudizio sempre più marginale, riservato ai cittadini.

PUBBLICITÀ

Nel documento, il Coordinamento critica le dinamiche politiche attuali, ritenute lontane dai problemi concreti della comunità, e lancia un appello alla partecipazione attiva della cittadinanza.

Mentre la cronaca politica locale si riempie di termini come “assi”, “fronti” e “tavoli tecnici”, una domanda resta sospesa nell’aria: dove sono finiti i cittadini?

Ancora una volta la politica ennese sembra parlare solo di se stessa, concentrata su posizionamenti strategici che nulla hanno a che fare con il bene comune, quasi che acqua, decoro urbano e servizi essenziali siano diventati temi di sfondo rispetto alla sopravvivenza dei candidati. La sensazione è quella di assistere a un torneo di scacchi dove la popolazione non è il giocatore, ma il pedone: una pedina mossa o ignorata a seconda della convenienza, riducendo il cittadino a semplice spettatore pagante.

Da settimane assistiamo al solito spettacolo di sigle che si rincorrono e “matrimoni” dell’ultima ora che nascono e immediatamente finiscono; tanto rumore che nulla ha a che fare con la vita reale. È il solito “Metodo delle Poltrone”: un rimescolamento delle stesse persone sotto nuove sigle per mantenere lo status quo, evitando di rispondere alla domanda più ovvia: se avete la soluzione per i problemi cronici della città, perché non l’avete attuata in questi lunghi anni di amministrazione? Se i protagonisti del dibattito sono coloro che hanno già avuto in mano le chiavi della città, la loro promessa odierna suona come un’ammissione di colpa per quanto non fatto ieri.

In questo scenario le parole che contano davvero spariscono: dov’erano i piani per l’emergenza idrica, per lo spopolamento o per le periferie dimenticate? Se i problemi della gente svaniscono dietro l’ombra dei candidati, l’elettore è solo un mezzo di trasporto per raggiungere il comando. Coalizioni basate su calcoli matematici portano con sé debiti di gratitudine che peseranno sulle scelte future, rendendo impossibile una vera rottura con il passato.

Cittadini il Coordinamento Civico per Enna è in campo da diversi mesi per infrangere questo meccanismo, ma non può farlo da solo: abbiamo bisogno del vostro aiuto e della vostra partecipazione attiva per diventare la vera alternativa della città. È tempo di riappropriarsi del proprio ruolo: non rassegnatevi a essere semplici elettori, ma diventate i custodi del vostro futuro.

Chiedete se queste alleanze nascono da una visione o solo dalla fame di restare in sella. Unitevi a noi per far sì che i problemi reali non vengano mai più barattati con una poltrona.