Il Comune al fianco dell’Enna Calcio: Fratelli d’Italia difende la scelta

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Circolo Fratelli d’Italia Enna “Futuro e Tradizione” e del Circolo Gioventù Nazionale Enna “Memento Audere Semper”.

Lunedì scorso, durante la seduta del Consiglio Comunale, è stata approvata una variazione di bilancio fondamentale per andare incontro alle esigenze dell’Enna Calcio, dalla quale deriverà un importante programma di promozione sociale e sportiva con un’apposita convenzione tra Comune di Enna ed Enna Calcio.

La società, alle prese con gravi difficoltà economiche legate all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, rischiava seriamente di non poter proseguire un percorso sportivo che è anche un simbolo d’identità per la nostra città. Tale somma, è stata appositamente individuata da fondi la cui destinazione poteva essere anche legata alla promozione sportiva.

L’intervento del Comune è stato un atto di responsabilità, non solo verso una squadra, ma verso un’intera comunità. Abbiamo scelto di sostenere un patrimonio sportivo e sociale che dà lustro a Enna e che rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani, famiglie, tifosi e cittadini.

Sorprende, e francamente delude, l’atteggiamento del Partito Democratico locale che insieme al resto del consiglio si era inizialmente mostrato favorevole: due consiglieri (Greco e Cappa) assenti, e gli altri due (Andolina e Arena) che si sono astenuti al momento del voto. Una posizione inspiegabile, soprattutto se consideriamo che questa amministrazione ha sempre mostrato attenzione e disponibilità verso tutte le realtà sportive del territorio, promuovendo uno sport inclusivo, accessibile e diffuso. Il PD ha preferito defilarsi in un momento cruciale, anteponendo becera propaganda al bene comune. Un atteggiamento miope che rivela quanto si stia usando lo sport solo come pretesto di scontro politico, dimenticando che dietro una squadra come l’Enna Calcio ci sono persone, sacrifici, passione e un’intera comunità che ci crede.

Fratelli d’Italia, invece, ribadisce la propria disponibilità ad ascoltare e a raccogliere le istanze di tutte le società sportive, di qualunque disciplina, convinta che lo sport sia un diritto e una risorsa da difendere e valorizzare. Lo sport, per noi, non è folklore né propaganda: è presidio sociale, è scuola di vita, è strumento di rinascita territoriale. Abbiamo scelto di esserci, perché crediamo che salvaguardare l’Enna Calcio significhi tutelare un gioiello della città. Chi si è voltato dall’altra parte dovrà spiegare ai cittadini perché ha scelto il silenzio e l’ambiguità invece del coraggio e della coerenza.