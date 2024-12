Il Comitato Senz’Acquaenna chiede acqua continuativa per due giorni a Natale e Capodanno

PUBBLICITÀ

Il Comitato “Senz’Acquaenna” ha inviato una richiesta formale ad AcquaEnna in vista delle imminenti festività natalizie. Nella lettera il Comitato chiede al gestore che venga assicurata un’erogazione continuativa dell’acqua per due giorni consecutivi il 24 e 25 dicembre e il 31 dicembre e 1° gennaio.

“Premesso l’approssimarsi delle festività natalizie – scrive il Comitato al gestore – che secondo costume antico della nostra comunità si svolgono in famiglia, riunendo i parenti, tanti anche domiciliati lontano da Enna, con il prevedibile incremento delle attività implicanti il consumo di acqua nelle singole famiglie, con riunioni, pranzi e festeggiamenti comprensibilmente più affollati del normale, per consentire la giusta e serena celebrazione delle feste in famiglia, si richiede eccezionalmente che l’erogazione dell’acqua sia continuativa per due giorni consecutivi il 24 e 25 dicembre ed il 31 dicembre 1 gennaio”.

L’auspicio del Comitato è che, almeno durante i giorni di festa, i cittadini ennesi possano vivere la tradizione familiare senza l’ansia di non poter riunire amici e parenti, evitando di trascorrere anche le feste in un clima di ristrettezze e risparmi forzati sull’acqua.