Il Comitato Senz’Acqua Enna soddisfatto dopo incontro con il Sindaco

Incontro stamattina tra il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e il Comitato Senz’Acqua Enna. All’incontro, oltre al primo cittadino, erano presenti la dirigente della Polizia Locale Delfina Voria e, per il comitato, la presidente Monia Parlato, insieme a Rossana Alessandra, Graziella Liquefatto e agli avvocati Giampiero Cortese ed Eleanna Parasiliti Molica.

“Siamo soddisfatti di questo incontro, che è stato molto proficuo per le risposte e le informazioni che il sindaco Dipietro ci ha fornito – ha dichiarato la presidente del Comitato Senz’Acqua Enna, Monia Parlato -. Gli abbiamo chiesto di aggiornare la cittadinanza sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese per affrontare l’attuale crisi idrica, proponendo di farlo in un’assemblea pubblica. Il sindaco ci ha confermato la sua disponibilità. Inoltre – conclude Parlato – ci ha rassicurato che sarà al nostro fianco nelle prossime iniziative”.