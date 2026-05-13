Il Comitato Senz’Acqua Enna risponde a Crisafulli: “Assenza su un tema vitale”

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Il Comitato Senz’Acqua Enna interviene in merito alle recenti dichiarazioni del candidato sindaco Mirello Crisafulli e precisa la propria posizione sull’organizzazione del confronto pubblico tra i candidati.

“In merito alle recenti dichiarazioni del candidato sindaco Mirello Crisafulli, il Comitato intende fare chiarezza per rispetto della cittadinanza e della verità dei fatti”, si legge nella nota.

Il Comitato sottolinea la natura civica della propria iniziativa: “La nostra realtà è un comitato formato interamente da cittadini che parlano ai cittadini. Con spirito di servizio, abbiamo invitato contemporaneamente tutti e tre i candidati sindaco a un confronto pubblico, senza alcuna distinzione o preavviso differenziato. Le tempistiche dell’invito e la data dell’incontro sono state dettate esclusivamente da stringenti necessità logistiche e dalla disponibilità della sala comunale”.

Nella nota viene inoltre chiarito che lo spazio scelto per l’incontro non è stato concesso gratuitamente: “È importante sottolineare che tale spazio non è stato concesso gratuitamente, ma è stato regolarmente pagato attraverso l’autofinanziamento dei membri del comitato stesso, proprio per garantire un luogo neutro e democratico di discussione”.

Il Comitato critica poi la decisione del candidato di non prendere parte al confronto: “Troviamo decisamente poco elegante che un candidato scelga di sottrarsi al confronto pubblico adducendo motivazioni formali e, paradossalmente, invocando trasparenza verso il comitato organizzatore. La trasparenza è un dovere che spetta in primis a chi si candida a guidare una città, non a chi cerca faticosamente di organizzarne il dibattito. Giova inoltre ricordare che anche gli altri candidati sindaci avevano pregressi impegni in agenda ma, a differenza di quanto accaduto in questo caso, hanno mostrato la volontà di dare priorità al dialogo con la comunità”.

Il Comitato afferma anche di aver appreso dell’assenza di Crisafulli solo attraverso gli organi di informazione: “Puntualizziamo, inoltre, di aver appreso della sua assenza esclusivamente a mezzo stampa. Ci saremmo aspettati, contestualmente ad una risposta a mezzo stampa una risposta più formale e privata, proprio come è avvenuto per gli altri due candidati. Per noi questo è un segnale inequivocabile di cui prendiamo atto con dispiacere”.

Infine, il Comitato richiama il tema al centro dell’iniziativa, quello della gestione idrica: “Il dato politico che rimane è l’assenza a un appuntamento su un tema vitale come quello della gestione idrica, una ferita ancora aperta che ha messo Enna in ginocchio poco più di un anno fa. Di fronte alla scelta di non partecipare a un dialogo così cruciale per il futuro della comunità, non resta che lasciare ai cittadini il compito di trarre le dovute conclusioni”.