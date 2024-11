Il Comitato Senz’Acqua Enna richiede incontro con il Procuratore della Repubblica

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’Acqua Enna ha avanzato una richiesta di incontro con il Procuratore della Repubblica per fare il punto sulla situazione e conoscere gli sviluppi relativi all’esposto già presentato sulla gestione del servizio idrico. L’obiettivo è ottenere chiarimenti, nel rispetto del segreto investigativo, sui passi compiuti, anche alla luce delle gravi criticità evidenziate nel recente reportage televisivo del programma Spotlight.

PUBBLICITÀ

“Dal servizio, preciso e puntuale – spiega il Comitato – emergono tutte le ‘falle’ del sistema idrico siciliano ed ennese”.

Parallelamente, è stata inviata una richiesta di informazioni urgenti alle autorità competenti, con una serie di interrogativi volti a fare chiarezza sulla situazione attuale e sulle prospettive future del servizio idrico locale. Le domande riguardano, nello specifico: se il territorio comunale ennese è definitivamente sganciato da Ancipa; se esistono al momento pozzi funzionanti; se ciò potrebbe condurre ed in quali tempi ad una riduzione dei giorni di turnazione; se e su quali nuovi pozzi si sta lavorando e, ovviamente, dove siano ubicati; se gli interventi per lo sfruttamento dei volumi in eccesso dal Comune di Leonforte sono stati avviati ed a che punto si trovino; se si sta provvedendo ad abbassare le bollette proporzionalmente al disservizio cagionato.

“Siamo stanchi e non possiamo più aspettare” conclude il Comitato.