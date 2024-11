Il Comitato Senz’Acqua Enna ricevuto in Prefettura

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’Acqua Enna è stato ricevuto ieri in Prefettura per un incontro che era stato programmato nei giorni scorsi.

“L’incontro è stato fruttuoso – comunica il Comitato – poiché si è potuto approfondire il tema della cessione di acqua in eccesso dal Comune di Piazza Armerina a quello di Enna, attraverso lo sfruttamento di pozzi privati, che potrebbe consentire un incremento di circa 4 litri al secondo per il Comune capoluogo. La fattibilità tecnica resta subordinata al consenso ufficiale dell’autorità di protezione civile, che dovrà ovviamente coprire i costi dell’intervento con i fondi emergenziali, ma in Prefettura hanno assicurato che se sarà acquisito il consenso della struttura regionale, si procederà senz’altro all’indizione di una conferenza di servizi fra il Comune di Enna, quello di Piazza Armerina, il gestore privato e la Protezione Civile per avviare gli atti amministrativi necessari”.

“Moderatamente soddisfatti per l’incontro – conclude il Comitato – si resta in attesa di ricevere notizie e informazioni più precise sia su questa soluzione che sulle altre in campo, in primis la soluzione del pozzo supplementare a cura del Consorzio di Bonifica, che ha già predisposto le schede di intervento e le ha inviate all’autorità di Protezione civile Regionale per il finanziamento. Restiamo in attesa di poter seguire da vicino lo svolgimento dei lavori”.