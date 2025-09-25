Il Comitato Senz’acqua Enna ottiene l’audizione in IV Commissione Ambiente

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Comitato Senz’acqua Enna.

Il 10 settembre il Comitato Senz’acqua Enna ha presentato le proprie istanze agli onorevoli Sebastiano Fabio Venezia e Ismaele La Vardera, denunciando le gravi criticità del servizio idrico e le responsabilità dell’assemblea dei Sindaci.

Oggi, 24 settembre, da quell’iniziativa è maturata la richiesta ufficiale di audizione in IV Commissione Ambiente, alla quale prenderanno parte l’assemblea dei sindaci, l’Assessorato all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità e il Comitato stesso.

Per noi si tratta di un risultato significativo: le voci dei cittadini ennesi approdano finalmente in una sede istituzionale, accendendo un riflettore su una vicenda troppo a lungo ignorata.

Un passo avanti importante, ma restiamo cauti: la vera svolta arriverà solo quando alle parole seguiranno fatti concreti a tutela della comunità ennese.