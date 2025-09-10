Il Comitato Senz’acqua Enna incontra La Vardera e Venezia all’ARS

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’acqua Enna si è recato oggi presso l’Assemblea Regionale Siciliana per un incontro con gli onorevoli Ismaele La Vardera e Sebastiano Fabio Venezia, per discutere delle criticità del servizio idrico e del ruolo dell’assemblea dei sindaci (ATI).

“Entrambi gli onorevoli – comunica il Comitato – hanno riconosciuto la gravità della situazione e manifestato la volontà di impegnarsi all’interno della Regione Siciliana, richiamando l’assemblea dei sindaci alle proprie responsabilità di vigilanza e controllo su Acquaenna.

È stato inoltre annunciato che il Comitato sarà ascoltato dalla IV Commissione Ambiente in contraddittorio con l’ATI, per esporre le proprie problematiche.

“Se possiamo dirci soddisfatti dell’incontro? – conclude il Comitato – Lo valuteremo solo quando assisteremo al passaggio dalle parole ai fatti”.