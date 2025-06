Il Comitato Senz’acqua Enna chiede di partecipare all’assemblea straordinaria dell’ATI

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’acqua Enna informa che in data odierna è giunta la notizia della convocazione dell’Assemblea Straordinaria dell’ATI, prevista per il prossimo 9 giugno alle ore 9.

“Tra i punti all’ordine del giorno – comunica il Comitato – figura anche la determinazione in merito alla gestione privatistica del servizio idrico da parte della società interessata. Un tema cruciale per il futuro del nostro territorio e per la tutela di un bene comune ed essenziale come l’acqua”.

Alla luce dell’importanza della questione, il Comitato presenterà formale richiesta di partecipazione all’assemblea, che sarà inviata a mezzo PEC, “nella piena convinzione – spiega il Comitato Senz’acqua Enna – che il confronto pubblico e trasparente sia un elemento imprescindibile in decisioni di tale rilevanza. Riteniamo fondamentale che su una questione così delicata vi sia trasparenza, partecipazione e rispetto della volontà popolare, che da tempo si è espressa per una gestione pubblica del servizio idrico”.

“Continueremo a vigilare – conclude il Comitato – e ad aggiornare la cittadinanza su ogni sviluppo”.