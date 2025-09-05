Il Comitato Senz’acqua Enna all’Ars per incontrare gli onorevoli Venezia e La Vardera

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’acquaenna informa che mercoledì 10 settembre alle ore 11:00 si recherà a Palermo, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, per un incontro con l’onorevole Fabio Venezia e l’onorevole Ismaele La Vardera.

Il Comitato ha ritenuto opportuno promuovere questo confronto diretto perché l’on. La Vardera ha recentemente presentato un’interrogazione parlamentare a sostegno del Comitato in merito alla gestione idrica, mentre l’on. Venezia, già disponibile a un incontro, rappresenta per il Comitato un ulteriore interlocutore istituzionale di rilievo.

“L’obiettivo dell’iniziativa – comunica il Comitato – è favorire un dialogo costruttivo tra i due rappresentanti parlamentari, nella prospettiva di individuare soluzioni concrete e condivise a beneficio dell’intera cittadinanza”.

Il Comitato coglie l’occasione per ringraziare quanti continuano a manifestare sostegno e apprezzamento per l’impegno profuso.