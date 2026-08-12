“Il Colore della Vita”, il nuovo libro di Angelo Grimaldi

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“Il Colore della Vita” è il nuovo libro di Angelo Grimaldi, già disponibile sulle piattaforme Mondadori, Feltrinelli e Amazon. Un’opera autobiografica nella quale l’autore ripercorre la propria esistenza attraverso ricordi, incontri, affetti ed esperienze professionali, intrecciando memoria, spiritualità e poesia.

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Il titolo richiama le diverse sfumature che possono accompagnare il percorso di una vita: dall’amore alla famiglia, dalla perdita alla sofferenza, fino alla speranza e alla fede. Nel volume Grimaldi racconta il proprio cammino, partendo dall’infanzia nella Sicilia del dopoguerra e attraversando gli anni dedicati all’insegnamento, al volontariato e al sostegno delle persone più fragili.

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Le pagine affrontano anche i momenti più difficili vissuti dall’autore e le successive rinascite, proponendo una riflessione sul valore degli affetti, del perdono e della speranza. Il racconto personale si intreccia con le numerose esperienze maturate nel sociale e nel corso dell’attività professionale.

Nato a Catania e residente a Misterbianco, Grimaldi è legato professionalmente a Enna dal 1995 ed è vicepresidente della Scala della Moda. Nel corso degli anni ha diretto diversi Centri di Ascolto nel Catanese e nell’Ennese, occupandosi di disagio sociale, e ha promosso e preso parte, in qualità di relatore, a diversi convegni dedicati a tematiche sociali.

Per 14 anni ha lavorato come psico-riducatore carcerario in diversi istituti penitenziari, tra i quali Piazza Lanza a Catania, il carcere di Gazzi a Messina e la Casa circondariale di Enna. L’attività era finalizzata al trattamento, alla rieducazione e al reinserimento sociale di persone detenute con problematiche legate alla tossicodipendenza, sia nelle sezioni femminili sia in quelle maschili.

Grimaldi ha inoltre operato presso “La Porta del Mondo” di Pergusa e in una sede di Mascalucia, occupandosi dell’accoglienza e del sostegno psicologico, sanitario e legale agli immigrati, compresi i minori non accompagnati.

Esperienze che trovano spazio anche ne “Il Colore della Vita”, volume realizzato interamente a colori e nel quale l’autore racconta, attraverso poesia e narrazione, i momenti professionali vissuti “oltre il muro della libertà” e quelli condivisi con ragazzi e ragazze costretti a lasciare i propri Paesi e ad affrontare il viaggio verso l’Italia.

«Da ragazzino, ho sempre impresso le mie emozioni attraverso la penna, ed ho sempre rinviato l’idea della pubblicazione di un libro, anche se ho ricevuto diversi riconoscimenti letterari e giornalistici», racconta Grimaldi.

La decisione di pubblicare è arrivata dopo anni di scrittura e di esperienze personali e professionali: «Adesso, mi sono accorto che era arrivato il momento giusto, per raccontare, il mio vissuto personale e professionale».

Nel libro trovano spazio anche le storie dei migranti e il ricordo di quanti hanno perso la vita durante il viaggio nel Mediterraneo. «Questo libro imprime, con delicata poetica e narrazione, tutti i momenti professionali vissuti “Oltre il Muro Della Libertà”, e quelli condivisi, con tutti quei ragazzi e ragazze, che con disperazione, scappano dai loro paesi per sbarcare da noi, e di cui, moltissimi di loro (che non ce l’hanno fatta), dormono sull’eterna culla dei nostri mari».

«Con profonda umiltà, credo di aver raccontato storie di vita, che toccano profondamente l’animo, umano, il tutto scritto semplicemente con l’inchiostro del Cuore», conclude l’autore.