Il Codacons chiede una task force per la sicurezza delle scuole siciliane

Dopo il recente crollo di calcinacci dal controsoffitto di un corridoio della scuola elementare Vaccalluzzo di Leonforte, il Codacons lancia l’allarme sulla sicurezza degli edifici scolastici in Sicilia e chiede interventi immediati.

Il giurista Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons, denuncia l’ennesimo episodio di cedimenti strutturali nelle scuole e richiama l’attenzione delle istituzioni: “È inconcepibile che gli edifici scolastici continuino a rappresentare un pericolo per studenti e personale. Il Codacons chiede l’istituzione immediata di una task force regionale che verifichi lo stato di tutte le scuole siciliane, per prevenire tragedie e garantire la sicurezza di chi vi studia e lavora. I controlli devono essere capillari e tempestivi, perché non possiamo attendere il prossimo crollo per intervenire”.

L’associazione sottolinea come episodi simili si ripetano con preoccupante frequenza, segno di una manutenzione inadeguata e di un’inaccettabile negligenza nella tutela della sicurezza scolastica.

Il Codacons chiede alle autorità competenti di prendere provvedimenti immediati, affinché vengano messe in sicurezza tutte le scuole della regione prima che si verifichino danni a persone.