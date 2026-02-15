Il Circolo della Stampa presenta “La Storia di Enna” di Paolo Vetri

PUBBLICITÀ

Il Circolo della Stampa di Enna promuove un appuntamento culturale dedicato alla memoria storica della città: la presentazione dell’opera “La Storia di Enna” di Paolo Vetri, in una ristampa anastatica curata da La Moderna Edizioni.

L’incontro si terrà giovedì 19 febbraio, alle ore 18:00, presso Hennaion – la biblioteca degli autori ennesi, in Piazza San Domenico, Enna. A introdurre la serata saranno i saluti di Tiziana Tavella (Presidente del Consiglio Regionale Assostampa Sicilia) e di Gianfranco Gravina (Segretario Provinciale Assostampa Enna).

Sono previsti gli interventi di Maurizio Dipietro, sindaco di Enna, di Giovanni Castaldo, autore della prefazione e già Ufficiale dell’Archivio Apostolico Vaticano, e di Federico Emma, cultore della storia ennese e segretario della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. A moderare l’incontro sarà Paolo Di Marco, responsabile del Circolo della Stampa ennese.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune.