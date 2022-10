Il chirurgo ennese Alessio Giordano premiato ad Arezzo

Sabato scorso, dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria Covid, si è svolto ad Arezzo il congresso annuale interregionale Toscana e Umbria dell’ACOI (Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani) e, come di consueto ormai dal 2018, è stato consegnato il Premio dell’Associazione “Ambra Corsinovi” consistente in una borsa studio in chirurgia oncologica.

Il delegato regionale Acoi Toscana, insieme alla famiglia Corsinovi e alla presenza del presidente nazionale ACOI Dr. Marco Scatizzi, ha insignito di questo premio il medico ennese Alessio Giordano, che lavora nell’unità operativa di chirurgia generale presso il Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato. Il premio è stato consegnato per l’attività scientifica svolta nell’ultimo biennio.

Il Dr. Giordano, laureato presso l’Università La Sapienza di Roma e specializzato in chirurgia generale presso l’Università di Firenze con il massimo dei voti, si occupa di chirurgia d’urgenza e del trauma e di endocrinochirurgia. È autore di numerosi capitoli di libro e articoli scientifici pubblicati in diverse riviste internazionali. Il lavoro dal titolo “Laparoscopic Adrenalectomy for Giant Adrenal Tumors: technical considerations and surgical Outcome”, pubblicato nel 2021 e in cui discute dell’importanza della chirurgia minivasiva per il trattamento di tumori rari come quelli del surrene, gli è valso il premio.