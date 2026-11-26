Il centuripino Prospero Crimi eletto presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo

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Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo apre una nuova fase con il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo. Alla presidenza è stato eletto Prospero Crimi, 37 anni, dell’associazione Sangue Etneo Melior de Cinere Surgo ODV di Nicolosi. All’assemblea elettiva del 13 novembre erano presenti i rappresentanti di 219 delle 252 associazioni aventi diritto al voto.

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Nel nuovo Consiglio entrano anche Giuseppe Coco, dell’associazione Le Aquile di Catania, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente vicario; Alice Narcisi, 25 anni, dell’associazione La Finestra, la più giovane componente dell’organo, nominata vicepresidente; e Francesco Ferrara, dell’associazione Wondersammy di Siracusa, che assumerà l’incarico di segretario.

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Completano il nuovo Consiglio direttivo Francesco La Magna, dell’Associazione Italiana Persone Down di Catania; Armando Paparo, della Misericordia di Bronte; Salvatore Raffa, dell’associazione Andromeda di Acireale; Carlo Sciacchitano, dell’AVIS Comunale di Catania; e Giuseppe Talluto, dell’Associazione Pubblica Assistenza Sicilia Soccorso di Piazza Armerina.

Originario di Centuripe, Crimi è legato al mondo del Terzo settore sin da giovanissimo. Svolge la professione di avvocato e collabora quotidianamente, come consulente legale, con associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Nel 2016 ha ricoperto l’incarico di assessore alle Politiche sociali del Comune di Centuripe (EN).

Costituito il 25 settembre 2000, il CSVE svolge, ai sensi del Codice del Terzo settore, le funzioni e i compiti di Centro di Servizio per il Volontariato nelle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, a sostegno di oltre 250 associazioni.

Il nuovo Consiglio direttivo sarà chiamato a rilanciare il lavoro del Centro a supporto dei territori, delle associazioni e dei volontari, individuando risposte nuove alle esigenze del mondo del volontariato, fondamentale per la qualità dei servizi che offre e per il numero di persone che coinvolge.