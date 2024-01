Il carnevale fa tappa a Sicilia Outlet Village

PUBBLICITÀ

Per la festa più colorata dell’anno, anche i boulevard di Sicilia Outlet Village si animano di sfilate, musica e personaggi fantastici.

PUBBLICITÀ

“Su le maschere”: è tempo di travestimenti. Domenica 11 febbraio, intrattenimento, spensieratezza e straordinarie sorprese per tutti i visitatori che festeggeranno il Carnevale 2024 nel cuore dell’Isola, tra le 140 boutique dei marchi più prestigiosi nazionali e internazionali.

Per grandi e bambini sarà una giornata ricca di incontri insoliti: sembrerà di vivere nel fantastico mondo di Alice in Wonderland, perché – tra le vetrine griffate e gli spazi verdi – il pubblico potrà avvistare il bizzarro Bianconiglio e il Cappellaio Matto. Gli scenografici personaggi di Candy Circus poi, coinvolgeranno tutti in una particolare atmosfera zuccherata tra giocoleria e spettacoli.

Tra i brand – con i saldi in corso, che in queste settimane raggiungono fino al 70% sul prezzo outlet – le maschere che sfileranno nella straordinaria location dell’Outlet Village saranno da sogno e renderanno la domenica di Carnevale “formato-famiglia” spiritosa e coinvolgente. Durante la giornata, per incorniciare l’evento burlesco, con scatti fotografici itineranti sarà possibile posare tra stelle filanti e coriandoli per poi ricevere gratis una polaroid con cover personalizzata.

La domenica di Carnevale al Village, punto di riferimento per lo shopping di lusso in Sicilia, si svolgerà con continui momenti dedicati al divertimento e tre spettacolari sfilate (ore 11.30-13.00; 15.00-16.30; 17.30-19.00).

I bambini in maschera all’infopoint riceveranno dolci e colorati gadget a tema. Inizia il conto alla rovescia: nel Village mascherato, una giornata di festa all’insegna del divertimento.