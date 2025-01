Il campo di germoplasma di Zagaria protagonista nel Giardino della Pace di Agrigento

PUBBLICITÀ

Il luogo non poteva essere che quello. La straordinaria Valle dei Templi dove mitologia, mito, arte trasmettono, in un’eco ammaliante, i valori di una terra, scrigno di sconfinata cultura, tradizioni e valori che guardano potentemente al futuro. Ed è proprio in questa terra, in questi luoghi magici, che il Rotary Club di Agrigento ha voluto parlare di pace e d’integrazione con un’iniziativa che ha visto realizzare il giardino della Pace, in collaborazione con l’associazione internazionale The Garden of Peace, con sede a Madrid, che ha la finalità, attraverso l’ulivo, di promuovere i valori universali di fratellanza tra i popoli.

Alla cerimonia inaugurale del giardino, realizzato all’interno della Valle dei Templi, in collaborazione con il Parco archeologico di Agrigento, presente, tra gli altri rappresentanti delle istituzioni e dei Rotary club tra cui Enna, anche il Libero Consorzio Comunale di Enna, che gestisce il campo di germoplasma di Zagaria, una realtà tra le più prestigiose nell’ambito della conservazione della biodiversità olivicola internazionale.

Successivamente alla messa a dimora di 21 varietà di ulivo provenienti dal bacino del Mediterraneo il presidente del Rotary club di Agrigento, Alfonso Lo Zito, ha annunciato che, in occasione degli eventi legati ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, verrà realizzata una bottiglia di olio promozionale, Olio della pace, ottenuta dalla spremitura delle diverse varietà di olive del mondo provenienti dal campo di germoplasma di Zagaria miscelate con olive della Valle dei Templi, un unicum per il suo valore biologico e culturale.

Nell’occasione il presidente del Rotary ha ringraziato il segretario generale, Michele Iacono, (nella foto il prima a sinistra seguito dall’agronomo Andrea Scoto, dal presidente del Rotary di Enna, Roberto Angileri, e di Agrigento Alfonso Lo Zito) in rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Enna, per la fattiva collaborazione dell’Ente nella realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare è andato all’agronomo Lillo Cumbo, che ha seguito l’iter per la realizzazione del giardino.

Il segretario generale, Michele Iacono, nel raccontare il campo di Zagaria di Pergusa, legandolo al mito di Demetra ossia di Cerere dea protettrice dell’agricoltura e delle messi, simbolo identificativo, nell’araldica istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Enna, ha manifestato la volontà espressa dal commissario straordinario, Carmen Madonia, di dare continuità e di sviluppare una rete, non solo nel contesto del percorso simbolico della pace, ma anche in termini di sinergia tra i territori. Iacono ha ribadito la disponibilità rivolta dal Libero Consorzio al presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, presente in rappresentanza della città, a rendere disponibile il campo di germoplasma all’interno del compendio Zagaria di proprietà dell’Ente a sostegno delle iniziative di Agrigento – Capitale Italiana della Cultura 2025. Obiettivo sarà quello veicolare i valori dell’integrazione e della sostenibilità ambientale attraverso la fruizione di questi luoghi che ospitano i campi di germoplasma dell’ulivo, espressione di riferimento di un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico identitario della Sicilia, crocevia di popoli e di culture.

Si è messo così a dimora un giardino ma anche un rapporto di collaborazione che darà i propri frutti.