Il camping di Pergusa residenza universitaria: il Comune aderisce a manifestazione di interesse

Il Comune di Enna ha aderito alla manifestazione di interesse per la messa a disposizione di immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7 ‐ Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti prevista dalla Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione europea “NextGenerationEU”.

PUBBLICITÀ

L’immobile che è stato individuato è il camping di Pergusa che, nel caso in cui venisse finanziato, aumenterebbe l’offerta degli alloggi destinati agli studenti, il che in questo periodo rappresenta un’esigenza reale, specie alla luce del problema del caro-affitti.

PUBBLICITÀ

Soddisfazione da parte dell’assessore ai lavori pubblici Alloro, secondo cui “il lavoro che stiamo facendo in questa direzione è la testimonianza dell’interesse che l’amministrazione nutre nei confronti della comunità studentesca, che vive quotidianamente il problema del caro affitti”.

Anche il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha voluto sottolineare il valore di questa adesione che, sostiene, “rappresenta l’ulteriore dimostrazione della volontà dell’amministrazione comunale di favorire anche la vocazione universitaria della nostra città in tutto il suo territorio”.