Il Camper della Libertà di Cateno De Luca ha fatto tappa ad Enna

Il tour della Sicilia del Camper della Libertà ha fatto tappa ad Enna. Il leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà Cateno De Luca ha presentato oggi a simpatizzanti e giornalisti il progetto pensato per le europee.

“Nel nostro programma – ha affermato De Luca – i giovani occupano un posto centrale. Chiediamo libertà per i giovani italiani di vivere, essere educati, coltivare i propri talenti e crescere prosperosi nel nostro Paese. Crediamo che sia fondamentale creare un ambiente in cui i giovani possano esprimere il loro pieno potenziale senza dover emigrare all’estero in cerca di opportunità. Investire in istruzione di qualità, formazione e opportunità lavorative è essenziale per garantire un futuro alle nuove generazioni. Vogliamo che i giovani possano realizzare i loro sogni qui, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese. La nostra visione è quella di un’Italia che offre pari opportunità a tutti, stessi punti di partenza, valorizzando le competenze e il talento dei suoi giovani cittadini”.

Il tour prosegue con tappe a Barrafranca per partecipare ad un incontro al comitato elettorale sul Corso Garibaldi 229. E poi a Regalbuto alla sala Paolo Sesto della Chiesa Madre San Basilio. Alle 19,30 sarà invece ad Agirà al bar Monte Teja per un incontro. Arrivo a Nicosia previsto intorno alle 20.45 per un comizio in Piazza Garibaldi. Alle 22 sarà a Gangi al bar Miramonti in via Nazionale 19. La chiusura in programma Alimena alle 22,30 con un comizio in corso Vittorio Emanuele n. 27.