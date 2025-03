Il C.P.I.A. Caltanissetta-Enna presenta i seminari “Talking about Me” – Racconti di Inclusione”

PUBBLICITÀ

Il C.P.I.A. Caltanissetta-Enna, in collaborazione con Fine Art Produzioni, invita la cittadinanza a partecipare a una serie di seminari sul tema del cinema dell’inclusione, dal titolo “Talking about Me” – Racconti di Inclusione”.

I seminari, che si terranno tra la fine di marzo e aprile, offriranno una riflessione profonda sul potere del cinema come strumento di inclusione sociale, analizzando le dinamiche che legano il settimo arte e le tematiche della diversità e dell’inclusione.

I tre eventi si terranno nei seguenti luoghi e date: 28 marzo 2025, ore 17:00 “Sguardi inclusivi. Il Cinema oltre i confini” aA cura del critico e cultore di cinema Giuseppe Galluzzo, presso C.P.I.A. Plesso Capuana, Via Re D’Italia 74, Caltanissetta; 11 aprile 2025, ore 17:00 “Guardare dentro, oltre, intorno”, a cura del regista Marco Leopardi, Convento di S. Anna, Via S. Anna 15, Piazza Armerina; 15 aprile 2025, ore 17:00, “Il cinema di frontiera” a cura del regista Nello Correale, Sala Cerere Enna. L’ingresso è libero.

Questi seminari rientrano nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, un’importante iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di promuovere l’educazione e la cultura cinematografica come strumenti fondamentali per l’inclusione sociale e il dialogo interculturale.

“Il cinema ha un potere straordinario: quello di abbattere le barriere e farci guardare il mondo da prospettive diverse”, afferma il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. Caltanissetta-Enna, prof. Giovanni Bevilacqua. “Con questa iniziativa, vogliamo sfruttare il linguaggio universale del cinema per stimolare una riflessione profonda sull’inclusione, sul superamento delle diversità e sull’importanza del dialogo interculturale. Ogni film, ogni storia, è una finestra sul mondo che ci circonda, un’opportunità per comprendere meglio le sfide e le ricchezze della nostra società”.

Il C.P.I.A. Caltanissetta-Enna, con il supporto di esperti del settore, si propone così di promuovere una visione del cinema come strumento di comunicazione che va oltre i confini delle diverse identità e background, per favorire la costruzione di un futuro più inclusivo e condiviso. L’iniziativa, che coinvolge registi, critici e cultori di cinema di rilievo, sarà l’occasione per approfondire le numerose sfumature della tematica dell’inclusione e per sensibilizzare la comunità alla bellezza e alla potenza delle storie che, attraverso il cinema, raccontano il valore dell’integrazione e della comprensione reciproca.