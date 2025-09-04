Il buio e la notte

PUBBLICITÀ

Al calar della sera, dalla vallata, la rocca di Cerere diventa invisibile. Non è più illuminata. Il fascino del santuario rupestre si annulla, prende la pausa del riposo notturno. La solennità aspra della sprone di Enna svanisce.

Ma il buio che avanza non finisce qui.

Lo svincolo, riaperto dopo anni tribolati, è buio. Un cartello, questo sì ben chiaro, lo sottolinea all’ingresso, a mo’ di “lasciate ogni speranza”.

Prima, come per una legge del tutto o nulla, lo era, anche esageratamente. Una fitta palificazione elettrica ne faceva un avenue newyorchese.

A parlar di tenebre si può continuare con la strada di accesso di San Calogero, una illuminazione più volte annunciata e mai realizzata per un contenzioso tra enti ma non meriterebbero di essere illuminate anche la Santa Lucia Scifitello e la strada che della nuova caserma dei vigili del fuoco arriva nel buio a Pergusa? Sono strade ormai da tempo urbane che chiedono sicurezza e visibilità.

Mario Rizzo