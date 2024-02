Il “brand” Pegaso a Enna

PUBBLICITÀ

Un’offerta formativa universitaria all’altezza delle sfide digitali del nuovo millennio nella Sicilia Centro Meridionale

Il Gruppo Multiversity incrementa la sua presenza su tutto il territorio siciliano e apre una nuova sede d’esami Mercatorum e San Raffaele a Enna. Questa mossa strategica testimonia l’impegno del Gruppo nel fornire un’offerta formativa all’avanguardia, capace di affrontare le sfide digitali del nuovo millennio nella Sicilia Centro-Meridionale.

Multiversity, a cui fanno capo le Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, in Italia occupa il primo posto nel settore dell’Education, con 72 percorsi di laurea, oltre 300 master in diverse aree di interesse, una coding factory Aulab, un ente di certificazione Certipass oltre che il “Sole 24 Ore Formazione”.

La nuova apertura di UNIPEGASO ENNA polo didattico ForMed, in via dell’Unità d’Italia 13 a Enna bassa, fa capo al gruppo Toniolo University con sede direzionale a Canicattì e sedi collegate a Palermo e in Toscana nella città di Pisa, e mira a diventare un fulcro di iniziative per contribuire alla crescita socio-culturale ed economica del territorio.

I Responsabili del polo didattico sede di esami di Enna, Mimmo Licata e Valentina Petralito, imprenditori nel settore della cultura della formazione e dell’Università da quasi un ventennio con alle spalle diverse esperienza nel campo dell’Università telematica, della formazione professionale e dei percorsi Iefp (Istruzione e formazione professionale) rivolti ai minori in uscita dalla scuola media, attraverso la piattaforma digitale più evoluta del mercato, le competenze accademiche d’eccellenza e una visione manageriale avanzata, si propongono di democratizzare l’accesso al sapere, alla tecnologia e al mondo del lavoro.

La diversificazione in tre Atenei digitali evidenzia un approccio completo alla formazione accademica in un progetto che fornisce un’offerta didattica di alta qualità e accessibile a tutti, grazie alla forza dell’innovazione digitale.

Nello specifico lo studio delle materie previste dai corsi avviene su piattaforma telematica attraverso la visualizzazione di video lezioni a cui si potrà accedere 24 ore su 24. La stessa fornisce tutto il materiale didattico senza costi aggiuntivi.

Gli esami si svolgono in modalità scritta con test a risposta multipla, secondo una calendarizzazione che permetterà di strutturare lo studio in maniera personalizzata.

Unipegaso Enna prevede, inoltre, diversi programmi finalizzati ad agevolare gli studenti con scontistiche sulla retta e rateizzazioni a tasso zero fino ad otto rate, rendendo l’istruzione universitaria più accessibile.

I crediti formativi acquisiti in carriere universitarie pregresse, comprese le certificazioni informatiche e linguistiche, possono essere oggetto di convalida nei nostri percorsi universitari.

ForMed è anche polo didattico e centro formativo accreditato al rilascio di certificazioni informatiche, linguistiche e all’erogazione di corsi di perfezionamento e Master propedeutici all’incremento del punteggio nel prossimo aggiornamento delle graduatorie scolastiche.

In sintesi, l’apertura di UNIPEGASO ENNA rappresenta una proposta complessa e attenta all’accessibilità e all’inclusione, rispondendo in modo differenziato alle esigenze degli studenti in un’epoca in cui l’istruzione deve abbracciare appieno la tecnologia e l’innovazione.

Il team Pegaso Enna sarà lieto di offrire tutto il supporto e la migliore consulenza volta a raggiungere gli obiettivi professionali: “Con noi LAUREARSI E’ SEMPLICE!”.

CORSI DI LAUREA PEGASO

• Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22

• Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19

• Laurea Triennale in Economia Aziendale L-18

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG-01

• Laurea Triennale in Ingegneria Civile L-7

• Laurea Triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione L-10

• Laurea Triennale in Scienze Turistiche L-15

• Laurea Triennale in Filosofia ed Etica L-5

• Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali L-31

• Laurea Magistrale Biennale in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47

• Laurea Magistrale Biennale in Scienze Pedagogiche LM-8

• Laurea Magistrale Biennale in Scienze Economiche LM-56

• Laurea Magistrale Biennale in Ingegneria della Sicurezza LM- 26

• Laurea Magistrale Biennale in Linguistica Moderna LM-39

CORSI DI LAUREA MERCATORUM

• Laurea Triennale in Gestione di Impresa L-18

• Laurea Magistrale Biennale in Management LM-77

• Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24

• Laurea Magistrale Biennale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni LM-51

• Laurea Triennale in Scienze Giuridiche L-14

• Laurea Triennale in Ingegneria Informatica L-8

• Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale L-9

• Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema L-3

• Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Moda L-4

• Laurea Triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori L-GASTR

• Laurea Triennale in Lingue e Mercati L – 12

• Laurea Triennale in Comunicazione e Multimedialità L-20

• Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali L 36

• Laurea Triennale in Sociologia e Innovazione L-40

• Laurea Magistrale Biennale in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico LM-52

• Laurea Magistrale Biennale in Ingegneria Gestionale LM-31

• Laurea Triennale in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile L-7

• Laurea Triennale in Statistica e Big Data L-41

• Laurea Magistrale Biennale in Comunicazione Digitale e Marketing LM-59

CORSI DI LAUREA SAN RAFFAELE

• Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e Organizzazione L-16

• Laurea Triennale in Scienze Motorie L-22

• Laurea Triennale in Moda e Design Industriale L-4

• Laurea Triennale in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia L- 26

• Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale LM-77

• Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana LM-61

• Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate LM-67

Polo Didattico Universitario Pegaso, Mercatorum e San Raffaele

Via dell’Unità d’Italia 13 – Enna bassa (locali ex farmacia sant’Anna)

Numero verde: 800 40 16 11. Tel. 0935/1976806 – 3758272493 unipegasoenna.it/