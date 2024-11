Il book trailer di “Cenere” degli ennesi Antonella Barbera e Fabio Leone trionfa al Trailers FilmFest

PUBBLICITÀ

Il 19 novembre il prestigioso Cinema Savoy di Roma ha ospitato la XXII Edizione del Trailers FilmFest, diretto da Stefania Bianchi, con la consulenza artistica di Filippo Soldi e le serate condotte dalla giornalista Carola Proto. Questo importante evento celebra ogni anno le eccellenze nei filmati promozionali, premiando trailer di film, locandine, pitch trailer e booktrailer, confermandosi un punto di riferimento per il settore audiovisivo e letterario.

Tra i vincitori di quest’anno spicca il book trailer di “Cenere”, tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Giuseppe Baldi, pubblicato da SCE – Spazio Cultura Edizioni. Ideato e realizzato dai registi ennesi Antonella Barbera e Fabio Leone, il trailer ha conquistato il Premio Miglior BookTrailer, segnando la seconda vittoria dei due registi in questa categoria, dopo il riconoscimento ottenuto, nel 2019, con il trailer de “Il Tappeto”, sempre tratto da un’opera dello stesso autore.

Il book trailer di Cenere non si limita a riassumere la trama del romanzo, ma si trasforma in un’esperienza artistica e sensoriale che cattura lo spettatore. Con una regia raffinata e una cura estetica straordinaria, il video riflette l’atmosfera intensa e introspettiva del romanzo, alternando primi piani carichi di emozione a scenari evocativi che incarnano i conflitti interiori dei personaggi.

“La sfida più grande – spiegano Antonella Barbera e Fabio Leone – è stata trasformare la profondità emotiva del romanzo in un linguaggio visivo che potesse emozionare lo spettatore. Cenere è un’opera che scava nell’interiorità umana, e volevamo rispettarne ogni sfumatura. È stato un lavoro impegnativo, ma la soddisfazione di vedere questa complessità premiata ripaga ogni sforzo”.

Il successo del trailer è anche merito di un cast di attori straordinari: Grazia Bottitta, Antonio Cipria, Salvatore Chiello, Gaetano Lo Bue, Aldo La Ferrera, Carmela Lupica, Dalila Scaturro e Giuseppe Vicino, con la partecipazione straordinaria di Turi Amore. Ciascuno di loro ha saputo incarnare non solo le azioni, ma anche la complessità psicologica dei personaggi, dando vita a figure che sembrano emergere direttamente dalle pagine del libro. Le interpretazioni trasmettono con autenticità la fragilità, i conflitti e le emozioni che definiscono i protagonisti, creando una connessione immediata e profonda con il pubblico.

Un ruolo centrale è giocato dalla colonna sonora, firmata dal Maestro Giacomo Cuticchio, che ha concesso l’utilizzo delle sue musiche tratte dall’album Concerto Mediterraneo. Le melodie, intense e suggestive, si intrecciano con le immagini, creando un’esperienza immersiva e potente.

L’Audio Studio Project di Andrea Ensabella, che ha curato il missaggio audio, ha saputo orchestrare magistralmente i diversi elementi sonori – dialoghi, musica ed effetti – creando un equilibrio perfetto. Questo lavoro di precisione ha amplificato l’impatto visivo e narrativo del trailer, trasformandolo in un’esperienza immersiva e avvolgente che cattura lo spettatore dall’inizio alla fine.

A completare il tutto è la voce narrante del giovane Niccolò Gagliardi, il cui timbro profondo e misurato dona vita alle vulnerabilità e ai conflitti dei protagonisti, aggiungendo un ulteriore livello di intensità emotiva.

Soddisfatto per il riconoscimento, Vincenzo Giuseppe Baldi, autore di Cenere, ha dichiarato: “Così come detto alla presentatrice nel momento stesso in cui ho ritirato il premio, il premio sublima dei concetti chiari e inconfutabili che ruotano attorno ai sentimenti (amicizia, complicità, stima gratuita, piacere di stare assieme), alle emozioni e al talento spesso snobbato perché nato e coltivato in aree geografiche lontane dalla grande attenzione mediatica e quindi poco incoraggiato”.

Con questa vittoria, il team formato da Antonella Barbera, Fabio Leone e Vincenzo Giuseppe Baldi si conferma una delle eccellenze nel panorama dei booktrailer. Questa vittoria non è solo un riconoscimento alla qualità artistica del progetto, ma rappresenta anche una consacrazione del booktrailer come strumento di narrazione e promozione culturale.

