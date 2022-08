Il 25 settembre si vota in Sicilia anche per le regionali

Il 25 settembre si voterà in Sicilia anche per le regionali. A comunicarlo qualche minuto fa il presidente della Regione Nello Musumeci. “E’ una decisione sofferta – ha dichiarato – che ho adottato dopo averci pensato per alcuni giorni”.

PUBBLICITÀ

Non c’è alcun motivo politico, ha comunicato Musumeci, ma solo ragioni “di ordine tecnico, dettate dal buon senso”: la riduzione delle giornate di chiusura delle scuole per consentire il voto, la possibile crescita di contagi Covid in autunno, la riduzione dei mesi di campagna elettorale e dei costi che deve affrontare l’istituzione pubblica per le elezioni.

In merito alla possibile ricandidatura Musumeci ha dichiarato: “Sono pronto a guidare la coalizione di centro destra, ma l’unità della coalizione è più importante di qualunque aspirazione a continuare. Se sono realmente divisivo, io posso fare un passo di lato”.