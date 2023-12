I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara: il messaggio del comandante provinciale di Enna

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito messaggio del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, Francesco Pascuzzi, in occasione della festività di Santa Barbara celebrata oggi nella caserma provinciale.

La festività per Santa Barbara è da sempre un momento di aggregazione e di riflessione per tutti noi Vigili del Fuoco e costituisce, anche per tradizione, l’occasione per aprire le sedi di servizio alla cittadinanza ed alle autorità locali che partecipano a questa ricorrenza, che è anche un momento di festa.

Ringrazio per questo Sua Eccellenza reverendissima il Vescovo di Piazza Armerina per aver accolto l’invito ad officiare la santa messa, qui all’interno della nostra sede; ringrazio i dirigenti della Prefettura, il Sig. Vicario, il Sig. Questore, i comandanti dei Carabinieri e Guardia di Finanza oltre che per essere presenti, anche per la loro continua vicinanza e supporto. Ringrazio inoltre gli Onorevoli e Sindaci intervenuti, nonchè tutti gli altri rappresentanti dei Corpi ed Enti locali e saluto tutto il personale VV.F e familiari presenti.

Arrivati ormai alla fine dell’anno, un momento di riflessione non può che essere anche un bilancio dell’attività svolta.

Per quanto riguarda il soccorso tecnico urgente, esaminando i dati degli interventi effettuati nel territorio di questa provincia, la parte preminente (oltre il 50% dei circa 3600 interventi effettuati durante l’anno) è relativa agli incendi di vegetazione.

L’analisi dei dati sugli interventi di soccorso che hanno interessato il territorio della provincia, evidenzia l’intensa attività di contrasto ed un costante impegno sul territorio delle squadre del Comando di Enna dislocate tra Sede Centrale e distaccamenti di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia. Anche i volontari del distaccamento di Troina. Seppur gli incendi boschivi e di vegetazione costituiscono la parte preminente degli interventi effettuati nel corso dell’anno, questo dato non può però farci trascurare gli altri rischi come quello idreogeologico che interessa gran parte del territorio provinciale ed in particolare le infrastrutture viarie, la cui sicurezza va assolutamente attenzionata, al fine di evitare sia incidenti che l’isolamento di intere comunità.

Al fine di poter idoneamente fronteggiare le sfide sempre più complesse che il CNVVF deve affrontare, è necessaria una quotidiana attività di formazione del personale. Anche in questo campo l’impegno del Comando è stato notevole durante l’anno. Oltre ai corsi a carattere provinciale svolti, è stata pianificata ed attuata una intensa attività di addestramento e mantenimento delle specializzazioni acquisite dal personale operativo. Altre unità di personale ha partecipato ai corsi effettuati a livello regionale ed a quelli organizzati da altri comandi della regione, nello spirito di ottimizzare tempi, risorse economiche ed umane.

Per la sua rilevanza esterna, voglio infine evidenziare l’efficace ed intensa attività svolta in materia di prevenzione incendi e formazione esterna. Dopo gli anni del Covid che avevano praticamente azzerato questo settore, quest’anno c’è stata una fortissima ripresa, come dimostrano i dati. Per quanto riguarda l’attività di formazione prevista dal D.Lgs 81/2008, sono stati effettuati 14 corsi per complessivi 244 lavoratori e sono state svolte 25 sedute di esame con 311 discenti esaminati. Per quanto riguarda l’attività di prevenzione incendi, sono stati trattati complessivamente oltre 200 fascicoli riguardanti attività soggette ed inoltre i funzionari tecnici hanno partecipato ad oltre 60 tra commissioni sui locali di pubblico spettacolo e a numerose conferenze di servizio, molte di queste inerenti attività sanitarie connesse ad importanti progetti PNRR.

Dalla fine dello scorso anno ho avuto l’onere e l’onore di dirigere il Comando dei Vigili del Fuoco di Enna, durante quest’anno di lavoro, moltissimo ho ricevuto in termini di esperienza umana e professionale e credo di essere anche io riuscito a portare qualche elemento di crescita e miglioramento all’interno del sistema.

A parte questo bilancio di per se già positivo, un evento tanto inaspettato quanto eccezionale ha caratterizzato quest’anno; mai avrei potuto immaginare infatti, che in conseguenza dell’incarico che mi è stato a suo tempo assegnato, avrei avuto anche il particolare privilegio di trovarmi a rappresentare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, durante la visita a Piazza Armerina al cospetto del Sig. Presidente della Republica Italiana e di quello della Germania.

Consentitemi di esprimere, per Santa Barbara, un sentito ed affettuoso augurio a tutto il personale VV.F del Comando di Enna, compreso quello collocato a riposo ed alle loro famiglie.