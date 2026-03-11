I vescovi di Sicilia in preghiera a Valverde per la pace nel mondo

PUBBLICITÀ

Nel contesto della sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana, in corso nella diocesi di Acireale, i vescovi delle diciotto diocesi siciliane si sono riuniti ieri al Santuario Maria Santissima di Valverde per la veglia di preghiera per la pace dal titolo “Pacem in Terris”.

L’iniziativa si colloca in comunione con Papa Leone XIII, che ha promosso per venerdì 13 marzo una giornata di preghiera e digiuno. La veglia ha richiamato numerosi fedeli, offrendo un segno concreto di comunione e speranza in un tempo segnato da forte instabilità geopolitica.

Nella preghiera dei vescovi è stato ribadito il valore del dialogo, della riconciliazione e del rispetto tra i popoli, sottolineando come la pace non sia solo assenza di guerra, ma un impegno quotidiano che interpella coscienze, istituzioni e comunità.

Il vescovo di Acireale e presidente della CESi, mons. Antonino Raspanti, ha richiamato l’attenzione sulla morte di un sacerdote maronita in Libano, simbolo del dramma delle guerre che colpiscono innocenti: «Anche di fronte ai conflitti e alle tensioni del nostro tempo, Dio continua a guidare il suo popolo. Nella Pasqua di Cristo e nel dono totale della propria vita, il Crocifisso da giudicato giudica il mondo stesso nell’amore. Mi colpisce profondamente la testimonianza del sacerdote maronita, che prima di morire dichiarava: “Noi non abbiamo armi. Le nostre armi sono la fede, il desiderio di pace e la speranza della resurrezione”. La sua vita continua a giudicare chi alza la mano per distruggere».

La veglia, ispirata idealmente all’enciclica Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII, si è svolta attraverso l’ascolto della Parola di Dio, meditazioni e preghiere comunitarie, alternati a canti, silenzi e adorazione eucaristica.