I pupi antimafia di Angelo Sicilia in scena a Enna e Barrafranca

Mercoledì alle ore 10.30 il puparo Angelo Sicilia sarà protagonista di un appuntamento al Parco archeologico di Himera nell’ambito del progetto di “Circuitazione teatrale” regionale promosso dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – ETS/Museo Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, che coinvolge 15 comuni di 6 province siciliane.

Il puparo porterà in scena lo spettacolo “Joe Petrosino. L’incorruttibile”, dopo un incontro didattico dal titolo “Il mestiere del puparo con Angelo Sicilia”. Lo scorso 30 agosto Angelo Sicilia con la sua Compagnia dei Pupi Antimafia ha portato lo stesso spettacolo su Joe Petrosino a Padula, la città natale del poliziotto ucciso dalla mafia, su invito dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino.

Filo conduttore dell’iniziativa di “Circuitazione teatrale” è il tema della legalità, come lotta alla mafia ma anche alla violenza di genere, con la messa in scena di spettacoli che vedono protagoniste delle vittime di mafia e delle figure femminili, per contribuire ad affermare nuovi modelli e nuove figure eroiche, quindi sensibilizzare alla legalità e al rispetto dell’altro.

Gli spettacoli sono preceduti da incontri aperti durante i quali verranno approfondite la genesi dello spettacolo e le vicende dei vari personaggi, quindi, si presenterà la tradizione dell’Opera dei Pupi attraverso tecniche e repertori, il pubblico tradizionale e i diversi stili.

L’iniziativa è realizzata dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – ETS con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal vivo e con il patrocinio del Comune di Ventimiglia di Sicilia.

Quello di mercoledì è il primo di dieci appuntamenti con Angelo Sicilia del progetto a cura del Museo internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino”. Tra gli appuntamenti venerdì 20 ottobre al Teatro Comunale di Enna si terrà l’incontro didattico “Il mestiere del puparo”, a seguire lo spettacolo “Padre Pino Puglisi. Un prete contro la mafia”, mentre mercoledì 25 ottobre a Barrafranca, al Palagiovani LeAli, si terrà l’incontro didattico “Il mestiere del puparo”, a seguire lo spettacolo “Peppino di Cinisi contro la mafia”.

Per informazioni: 091 328060 – www.museodellemarionette.it. L’ingresso è libero.