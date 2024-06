I prodotti del Consorzio Sapori di Demetra in vendita e a tavola a Padova

PUBBLICITÀ

È Padova la prima città fuori dai confini regionali dove cresce l’apprezzamento per i prodotti a marchio Kore Siciliae del Consorzio Sapori di Demetra, una rete consapevole di piccole aziende attente alla valorizzazione del territorio, la vasta area geografica dell’ennese nella Sicilia interna, delle sue eccellenze e delle sue vocazioni attrattive, del valore salutistico e nutraceutico delle produzioni.

Grande successo pochi giorni fa proprio nella città veneta per una serata, organizzata dal Consorzio e dal partner Starting4, al Ristorante Sì Streetalian Food, un locale nato per unire le regioni italiane oltre i campanilismi e riproporre la piacevolezza dello stare a tavola. Pierelisa Rizzo in cucina e in sala Tommaso Scavuzzo dell’Enoteca Osteria Tommy’s Wine di Enna, socia di Sapori di Demetra, hanno deliziato gli ospiti, tra i quali molti tour operator e imprenditori, con i piatti a base di prodotti Kore Siciliae: pasta, legumi, formaggi, conserve, tutto molto apprezzato e applausi finali.

“È stata un’esperienza bellissima – afferma Pierelisa Rizzo – ho raccontato la nostra Sicilia e l’entusiasmo con il quale sono stati accolti i miei piatti testimonia che la qualità paga e che la gente ha voglia, in cucina, di genuinità e correttezza”.

Nella stessa Padova pochi giorni prima tre date di Aperitivo siciliano. I frutti della Terra del Mito avevano registrato il tutto esaurito alla Caffetteria Wine Bar Il Sole dove i prodotti Kore Siciliae si possono anche acquistare.

Promosso da C.N.A. Enna e finanziato con fondi europei dal G.A.L. Rocca di Cerere Geopark, Kore Siciliae è un progetto di sviluppo sostenibile che raggruppa 50 piccole imprese di un territorio sintesi compiuta di storia e natura, in cui l’intima espressione si mescola agli antichissimi ‘saper fare’ delle genti per attuare una politica di ‘marketing dell’autentico’.

