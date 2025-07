I paesi dell’Ennese muoiono lentamente: ecco i dati dello spopolamento

PUBBLICITÀ

Nel nuovo Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027 (PSNAI), di recente pubblicazione, è scritto a chiare lettere: “Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. Le aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento”.

E così il Governo, invece di predisporre un piano di rilancio, si appresta a cantare il “de profundis” a migliaia di Comuni italiani montani, collinari o rurali dei quali i 20 comuni ennesi vi fanno parte a pieno titolo. Paesi nostrani che un tempo avevano una popolazione di 11 mila abitanti, ad esempio Villarosa, e che oggi sono ridotti a pochi migliaia. E quante abitazioni abbandonate che raccontano storie di vita che un tempo vi si svolgevano, piene di risate, di giochi e di chiacchiere.

Ma vediamoli uno per uno, secondo i dati Istat che vanno dal 2002 all’aprile del 2025: Villarosa (Aprile 2025): popolazione 4.250, contro i 5.682 del 2002 (-1432 abitanti, con un saldo negativo del 25,21%); Valguarnera (Aprile 2025): popolazione 6759, contro gli 8.651 del 2002 (-1.892 abitanti, con un saldo negativo del 22%); Troina (Aprile 2025): popolazione 8.295, contro i 10.064 del 2002 (-1.769 abitanti, con un saldo negativo del 17,6%); Sperlinga (Aprile 2025): popolazione 653, contro i 951 del 2002 (-298 abitanti, con un saldo negativo del 31,34%); Regalbuto (Aprile 2025): popolazione 6.542, contro i 7.722 del 2002 (-1.180 abitanti, con un saldo negativo del 15.29%); Pietraperzia (Aprile 2025): popolazione 6206, contro i 7318 del 2002 (-1.112 abitanti, con un saldo negativo del 15,2%); Piazza Armerina (Aprile 2025): popolazione 20.493, contro i 21.012 del 2002 (-519 abitanti, con un saldo negativo del 2,5%); Nissoria (Aprile 2025): popolazione 2784, contro i 3.017 del 2002 (-233 abitanti, con un saldo negativo del 7,72%); Nicosia (Aprile 2025): popolazione 12.459, contro i 14.817 del 2002 (-2.358 abitanti, con un saldo negativo del 15,92%); Leonforte (Aprile 2025): popolazione 12.068, contro i 14.135 del 2002 (-2.067 abitanti, con un saldo negativo del 14,63%); Gagliano (Aprile 2025): popolazione 3.134, contro i 3.766 del 2002 (-632 abitanti, con un saldo negativo del 16,8%; Enna (Aprile 2025): popolazione 24.999, contro i 28.940 del 2002 (-3.941 abitanti, con un saldo negativo del 13,6%); Calascibetta (Aprile 2025): popolazione 3979, contro i 4.827 del 2002 (-848 abitanti, con un saldo negativo del 17,6%); Cerami (Aprile 2025): popolazione 1.871, contro gli 2.446 del 2002 (-575 abitanti, con un saldo negativo del 23,51%); Centuripe (Aprile 2025): popolazione 4.984, contro gli 5.902 del 2002 (-918 abitanti, con un saldo negativo del 15,56%); Catenanuova (Aprile 2025): popolazione 4.483, contro gli 4.868 del 2002 (-385 abitanti, con un saldo negativo del 7,91%); Barrafranca (Aprile 2025): popolazione 11.472 , contro i13.085 del 2002 (-1613 abitanti, con un saldo negativo del 12,33%); Assoro (Aprile 2025): popolazione 4.735, contro i 5.382 del 2002 (-647 abitanti, con un saldo negativo del 12,1%); Aidone (Aprile 2025): popolazione 4.224, contro i 6.050 del 2002 (-1826 abitanti, con un saldo negativo del 30,19%); Agira (Aprile 2025): popolazione 7.528, contro gli 8.330 del 2002 (-802 abitanti, con un saldo negativo del 9,63%). Insomma, nella complessità sono numeri devastanti quelli riportati se si pensa che l’intera provincia di Enna tra il 2002 (popolazione 176.965) e l’aprile del 2025 (popolazione 148.784) è diminuita di 28.181 abitanti.

Giacomo Lisacchi