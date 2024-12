“I colori dell’anima”, la mostra dell’ennese Angela Vicari a Catania

PUBBLICITÀ

Catania è in corso la mostra dal titolo “I colori dell’anima”, ospitata presso la Galleria Civita 28, situata in via Vittorio Emanuele 28. L’esposizione, visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:30 fino al 13 dicembre, propone le opere dell’artista Angela Vicari.

Presentata da Pippo Lombardo, la mostra mette in risalto la vivacità cromatica che caratterizza le opere della Vicari. Originaria di Leonforte e residente a Enna, Angela Vicari ha sempre nutrito una forte passione per l’arte. Laureata in Scienze Agrarie e docente di Biologia e Chimica, fin da giovane ha coltivato il suo talento artistico, dipingendo quadri dal carattere naif e frequentando corsi che le hanno permesso di affinare le sue tecniche pittoriche.

Profondamente legata alla Sicilia, la Vicari si esprime nei suoi dipinti attraverso l’uso di colori forti, evocando immagini che raccontano la bellezza della sua terra. Il filo conduttore delle sue opere è la rappresentazione dei simboli delle tradizioni siciliane: le Teste di Moro, i carretti siciliani, i cavalli bardati a festa, i campi di grano con le spigolatrici, le agavi dai colori vibranti e i frutti del fico d’India. La sua arte è anche un’espressione della sua personalità solare e mediterranea.

Partecipando a numerose mostre collettive e personali in Italia e all’estero, Angela Vicari ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi. Apprezzamenti stanno continuando ad arrivare anche con la mostra a Catania, un appuntamento da non perdere.