Hospice a Enna, Cardaci: “L’osservatorio sulla sanità del Comune prenda in carico la questione”

Non ci si può girare dall’altra parte quando si parla di sofferenza umana e la differenza non può piegarsi davanti al dio denaro, alla burocrazia, alle questioni di carattere logistico. Come abbiamo già denunciato – dopo tante segnalazioni – il reparto Hospice dell’Umberto I di Enna veniva chiuso tre anni fa per dare spazio a qualcos’altro che ancora non c’è. Il dg Francesco Iudica precisava che era una sospensione e non una soppressione ma l’Asp di Enna ha altre strutture in suo possesso che sarebbero potute tornare utili alla causa: morire con dignità, morire nella solidarietà.

A riguardo riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale di Nuova Cittadinanza, Dario Cardaci, componente dell’osservatorio sulla sanità del Comune di Enna.

In un conclamato stato di irreversibilità, ognuno dovrebbe avere il sacrosanto diritto di chiudere la propria vita come vuole, ma purtroppo in un Paese come il nostro, così non è. Da decenni si discute, da decenni si raggiungono fortissimi livelli di tensione, ma un legislatore sordo, litigioso ed inconcludente non riesce a trovare la soluzione alla sempre più pressante richiesta che viene dalla società civile. Uno stato di cose, che non si riesce a superare e che, diventa immorale se assume le caratteristiche di un divieto, soprattutto rispetto a chi non vuole farsi togliere la dignità dal dolore e vorrebbe evitare ad ogni costo di coinvolgere nella disperazione chi è costretto a condividerne il dramma.

In attesa che prima o poi si arrivi alla decisione finale, il malato terminale che non può o non vuole recarsi in Svizzera per chiudere la propria esistenza, ha il diritto di essere assistito nel modo più completo ed efficace possibile e con lui pari assistenza deve essere assicurata a chi gli sta vicino. E’ per questo che sono nati gli Hospice, cioè reparti specializzati che puntano a migliorare la vita dei malati terminali ed a garantirne la dignità tramite le terapie più adatte, soprattutto quelle contro il dolore. L’esistenza di una struttura come questa è connaturata con la stessa definizione di assistenza sanitaria e quindi che un’ASP non si prodighi per mantenerla e potenziarla è un non senso e non si dica che ugual servizio può essere garantito dall’assistenza domiciliare, che per quanto ottima non può mai essere la stessa cosa. Chi lo sostiene vive in un altro mondo o per sua fortuna non conosce il problema.

Eppure c’è dove questo avviene, provocando l’avvilimento dei tanti che viceversa troverebbero conforto anche se nella certezza che oramai è solo questione di tempo. Un esempio? Enna, dove esisteva un Hospice di eccellenza, punto di riferimento non solo territoriale, costruito con passione e competenza da tutti gli operatori chiamati a gestirlo e che di punto in bianco è sparito. Perché? E’ quello che ci si chiede se è vero com’è vero che la struttura potrebbe essere riattivata fin da subito. I locali c’erano e ci sono (il vecchio ospedale), il Primario c’è e ci sarebbe anche il resto. Allora perché? Nessuno ne parla e i si dice sono tanti, quindi per fugare ogni dubbio, fare il punto della situazione e contribuire a trovare celere risposta, è giusto che il neocostituito Osservatorio sulla Sanità presso il Comune di Enna, prenda in carico la questione.

In quella sede si potranno valutare tutte le vicende legate al caso ed avere certezza su quanto avverrà.

Angela Montalto