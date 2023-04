(H)Open Week sulla salute della donna: il programma dell’Asp di Enna

Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, organizza dal 17 al 22 aprile l’ottava edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Il programma messo a punto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è composto da incontri in presenza con le donne e da consulenze gratuite che saranno offerte dagli operatori dei consultori familiari di Enna, Nicosia, Leonforte e Piazza Armerina, appartenenti al dipartimento materno infantile diretto dalla dott.ssa Loredana Disimone. Le attività che si svolgeranno presso i suddetti consultori sono coordinate dalla dr.ssa Oriana Ristagno, coordinatore ostetrici area Sud.

Gli interventi previsti sono così articolati: lunedì 17 aprile, dalle ore 9 alle 12, presso il consultorio di Leonforte, il cui referente è il dott. Paolo Favazza, si terrà l’incontro in presenza dedicato alle donne in gravidanza sul tema: “La riscoperta del parto naturale, tra assistenza medica e percorsi a misura di mamma”. Saranno effettuate, inoltre, 15 consulenze. Per partecipare contattare il consultorio familiare di Leonforte al numero 0935/664302.

Sempre nella giornata di lunedì 17 aprile, presso il consultorio di Piazza Armerina, raggiungibile al numero numero 0935/981851, l’equipe, dalle ore 10 alle 12, incontrerà le donne in gravidanza sul tema “La riscoperta del parto naturale, tra assistenza medica e percorsi a misura di mamma”. Saranno effettuate, inoltre, 15 consulenze. Referente dell’evento sarà la dr.ssa Stella Ciarcià. Per partecipare contattare la dr.ssa Giuseppa Lo Bello al numero precedentemente indicato.

Mercoledì 19 aprile, presso il consultorio di Nicosia, dalle ore 16 alle ore 18, si terrà l’incontro in presenza con le donne sul tema “Donne in movimento. Benessere e prevenzione in menopausa”. Saranno effettuate 10 consulenze. Il numero del consultorio è 0935/671514. La referente dell’iniziativa sarà la dottoressa Vincenza Tomasi.

Infine, nella giornata di venerdì 21 aprile, dalle ore 9 alle 12, presso il consultorio di Enna, raggiungibile al numero 0935/520661, gli operatori incontreranno le donne sul tema “La riscoperta del parto naturale, tra assistenza medica e percorsi a misura di mamma”. Saranno effettuate, inoltre, 15 consulenze. Referente dell’evento sarà la dott.ssa Maria Faulisi.

A partire dal 4 aprile saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it di Fondazione Onda tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

“Il successo che l’(H)-Open week sulla salute della donna continua a riscuotere, ci ricorda quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente”, commenta Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda che dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei bollini rosa. L’Ospedale Umberto I di Enna ha acquisito nell’ultima edizione due bollini rosa su tre.