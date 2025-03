Happy Weekend: intrattenimento e nuove collezioni tra le vie del Sicilia Outlet Village

PUBBLICITÀ

Abiti, accessori, scarpe: in ogni armadio inizia il cambio stagione. Il profumo della primavera sta già attraversando le vie di ogni città e di Sicilia Outlet Village. Nei 170 negozi dei brand nazionali e internazionali tutto si trasforma con le nuove collezioni, in vetrina sbocciano colori e tendenze, diventano spring con gli outfit che finalmente con l’Happy Weekend saranno anche scontati fino al 50%.

Dal 28 al 30 marzo l’esperienza dello shopping sarà anche più piacevole per tutti, con l’arrivo in Village di musicisti, acrobati, ballerini e artisti di strada. Tante performances di contaminazione artistica immersiva – dalle ore 11 alle ore 19 – intratterranno i visitatori con itineranti show di magia, danza aerea, musical.

Tra uno spettacolo e l’altro, sarà possibile sbizzarrirsi nella scelta di capi dai tessuti ricercati, più leggeri, dai toni cromatici primaverili per nuovi look da indossare in ogni occasione.

Il desiderio di rinnovarsi sarà certamente soddisfatto tra i negozi più raffinati per chi è alla ricerca di eleganza esclusiva, per chi ama immergersi nelle dinamiche proposte sportwear, ma anche per chi vuole dare una svolta al guardaroba quotidiano e concedersi un’alternativa esaltando le sfumature contemporanee delle nuove collezioni primavera estate.