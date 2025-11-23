Happy Smile Enna: al via il corso per diventare volontari clown

PUBBLICITÀ

Un naso rosso, un sorriso contagioso e tanta voglia di portare allegria dove c’è più bisogno, mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per aiutare chi è in difficoltà: sono questi gli ingredienti per entrare nella famiglia di happy smile e diventare volontario clown.

Ad Enna prenderà il via il nuovo corso base organizzato dalle associazioni Happy Smile Enna, Vip Enna e Vip Caltanissetta. L’appuntamento è fissato per il 9, 10 e 11 gennaio a Caltanissetta, un weekend che segnerà l’inizio di un’avventura umana e formativa, dove la solidarietà e l’altruismo si vestiranno di colori vivaci e allegria per mettersi generosamente al servizio degli altri.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per chi desidera scoprire la propria vena di allegria e leggerezza per metterla al servizio degli altri, trasformando la clownterapia in un gesto concreto di solidarietà.

Il percorso formativo, tenuto da formatori specializzati di Vip APS, non si limita ai tre giorni iniziali ma prevede ben 100 ore complessive di formazione pratica sul campo affiancati da esperti nel settore e da una formazione continua che accompagnerà i nuovi volontari durante tutto l’anno, garantendo così un apprendimento costante e un supporto professionale duraturo. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato che ha validità nelle 72 sedi Vip (viviamo in positivo) italiane. Con il corso si entra direttamente a fare parte non solo dell’associazione locale ma anche dell’intera federazione

“La nostra grande famiglia si allarga!” annunciano con entusiasmo i responsabili delle due associazioni, che da anni portano sorrisi nelle corsie degli ospedali e ovunque ci sia bisogno di un po’ di magia.

Il corso si propone di accompagnare i partecipanti alla scoperta della parte più luminosa, buffa e contagiosamente felice di sé, riscoprendo quella meraviglia, fantasia e gioia autentica che appartiene all’infanzia di ciascuno.

Non si tratta semplicemente di imparare qualche tecnica comica, ma di intraprendere un vero e proprio viaggio interiore alla ricerca dello spirito clown che vive in ognuno di noi, pronto a uscire e fare meraviglie. Attraverso giochi, risate, leggerezza e il potere simbolico del piccolo naso rosso, i futuri volontari impareranno a portare sollievo e momenti di spensieratezza tra le corsie d’ospedale, nelle case di riposo e in tutti quei luoghi dove un sorriso può fare la differenza.

I formatori del corso, sono già pronti a rispondere a tutte le domande di chi fosse interessato a intraprendere questo percorso speciale, sono raggiungibili ai numeri: 3334891331 e 360285017. L’associazione Happy Smile sarà felice di accogliere chiunque voglia mettersi in gioco e lasciarsi sorprendere dalla forza trasformativa della clownterapia.

“Dentro ognuno di noi c’è un clown che aspetta di uscire e fare meraviglie!” è il motto che guida questa esperienza, un invito aperto a tutti coloro che credono nel potere terapeutico del sorriso e desiderano donare un po’ del proprio tempo per regalare momenti di gioia a chi sta attraversando momenti difficili.

Fabio Marino