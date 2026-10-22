Guide ambientali escursionistiche, al via corso tra Piazza Armerina e Pergusa

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Un corso di formazione per guide ambientali escursionistiche specializzate nei cammini sarà attivato tra Piazza Armerina e Pergusa su iniziativa del Centro di Educazione Ambientale von Humboldt.

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Il percorso avrà una durata complessiva di 400 ore, suddivise in 218 ore di stage, 112 ore di attività in aula e 70 ore di formazione a distanza.

Per partecipare è richiesto il diploma, mentre la laurea costituisce titolo preferenziale. Nel caso in cui le iscrizioni dovessero superare quota 20, è prevista una selezione dei partecipanti.

Le attività formative si svolgeranno nelle sedi di Piazza Armerina e Pergusa e saranno dedicate alle competenze necessarie per operare nell’ambito dell’escursionismo e dei cammini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email ceavonhumboldt@gmail.com.