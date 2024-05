Guasto riparato: le forniture idriche riprenderanno da stasera

PUBBLICITÀ

In merito al recente guasto all’acquedotto Ancipa, verificatosi ieri (1 maggio) in contrada Sanguisughe, territorio di Troina, Siciliacque fa sapere che si è trattato di un guasto inatteso generatosi durante le operazioni di riavvio del servizio. La società è intervenuta tempestivamente e, grazie anche all’aiuto di una squadra di operai di Acquaenna, il guasto è stato riparato alle ore 11 di oggi.

Le forniture idriche ai Comuni interessati – tra cui Enna e Caltanissetta – riprenderanno progressivamente nell’arco di tempo compreso fra le ore 20 di oggi (2 maggio) e le ore 10 di domattina (3 maggio).

Per consentire una più rapida ripresa dal disservizio, d’intesa con i gestori d’ambito del servizio idrico, per le prossime 96 ore saranno garantite dotazioni idriche in aumento rispetto al piano di razionamento varato lo scorso marzo.