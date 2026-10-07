Guasto all’Ancipa “Basso”, Acquaenna aggiorna i tempi di ripristino nei comuni dell’Ennese

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Acquaenna ha diffuso un nuovo aggiornamento sulle conseguenze dell’interruzione dell’Acquedotto Ancipa “Basso”, causata dalla rottura dell’adduzione DN 900 in contrada Anime Sante, nel territorio del Comune di Enna.

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Secondo quanto comunicato da Siciliacque, il guasto ha reso necessario sospendere temporaneamente, e in alcuni casi ridurre, la fornitura idrica in sette comuni dell’Ennese: Enna (serbatoio Lombardia), Calascibetta, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Aidone, Pietraperzia e Barrafranca. La riduzione delle forniture interessa anche utenze nelle province di Caltanissetta e Agrigento, oltre al Consorzio di Bonifica 6 Enna e all’area Asi Mulinello.

Siciliacque riferisce che l’intervento di riparazione è iniziato già ieri e prevede la realizzazione di un pezzo speciale e l’innesto nella condotta esistente. Una volta conclusi i lavori saranno inoltre necessarie le operazioni di riempimento, lavaggio e disinfezione della condotta. Il ripristino delle normali forniture, secondo Siciliacque, avverrà progressivamente a partire dalle ore 15 di giovedì 8 ottobre.

Acquaenna ha intanto comunicato le tempistiche previste per le singole utenze servite nel territorio provinciale.

A Enna Alta, comprese via della Resistenza, via Borremans, via Michelangelo, via Raffaello Sanzio e le contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina, l’erogazione idrica sarà sospesa fino alle 18 dell’8 ottobre.

A Calascibetta sono previsti disservizi fino alle 18 dell’8 ottobre, mentre nell’Area Industriale del Dittaino la sospensione dell’erogazione dovrebbe terminare alle 15 dell’8 ottobre.

A Pietraperzia i disservizi sono previsti fino alle 14 del 9 ottobre. A Barrafranca, per le utenze servite dal serbatoio Amandes, la sospensione si protrarrà fino alle 16 del 9 ottobre.

A Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe i disservizi potrebbero invece proseguire fino alle 20 del 9 ottobre.

Acquaenna precisa che eventuali ulteriori imprevisti saranno comunicati successivamente.

Questo nuovo aggiornamento segue il comunicato diffuso ieri da Acquaenna relativo all’interruzione dell’Acquedotto Ancipa “Basso”.