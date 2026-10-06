Guasto all’Acquedotto Ancipa “Basso”, sospensioni e disagi idrici in diversi comuni dell’Ennese

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Acquaenna informa che, a seguito di una comunicazione di Siciliacque, sarà interrotto l’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Basso” per consentire un intervento urgente di riparazione sulla condotta in contrada Mulinello, nel territorio di Enna.

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A partire dalle ore 11 di martedì 6 ottobre e per le successive 48 ore sarà sospesa l’erogazione idrica nelle utenze di Enna Alta, via della Resistenza, via Borremans, via Michelangelo, via Raffaello Sanzio, contrada Torre, contrada Sacchitello, contrada Scarlata e contrada Santa Caterina.

La sospensione riguarderà anche le utenze di Barrafranca servite dal serbatoio “Amandes” e l’Area Industriale del Dittaino.

Nello stesso arco temporale sono previsti disagi nell’erogazione idrica nei comuni di Aidone, Calascibetta, Piazza Armerina, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe.

Acquaenna precisa che eventuali ulteriori imprevisti saranno comunicati successivamente.