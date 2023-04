La Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica per un guasto verificatosi al potabilizzatore. Per tale ragione, dalle ore 7 di oggi, martedì 4 aprile, e per le successive 48 ore circa, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e Area Industriale del Dittaino.

