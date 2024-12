Guardia di Finanza: l’ennese Adele Cappa nuovo comandante della tenenza di Fabriano

PUBBLICITÀ

Il Sottotenente Adele Cappa è il nuovo Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano, in sostituzione del Capitano Martino Marzocca.

L’Ufficiale uscente, che nei 9 mesi di servizio prestati nella città di Fabriano ha retto contestualmente anche il comando della Compagnia di Falconara Marittima, ha diretto e portato a conclusione importanti indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona in materia di frodi fiscali, somministrazione fraudolenta di manodopera e reati contro la pubblica amministrazione.

Il Sottotenente Adele Cappa, nata a Enna, quarantatreenne, ha conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale e, successivamente, la magistrale in Scienze Economiche, nonché un Master in Tutela del Made in Italy, Marketing e Comunicazione.

Dal termine del corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila, dicembre 2009 ad oggi, ha prestato servizio operativo presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Asti. Investigatore Economico Finanziario ha conseguito la specializzazione in Esperto d’Area – Riciclaggio di Proventi da Evasione Fiscale anche di carattere internazionale.

Il Sottotenente Cappa è il secondo Ufficiale donna al Comando di un Reparto della Guardia di Finanza della provincia di Ancona; nell’estate scorsa anche il Comando della Compagnia di Jesi è stato affidato a un Capitano donna.

La Tenenza di Fabriano svolge attività operativa di polizia economico-finanziaria nei confronti di aziende industriali e commerciali nonché liberi professionisti, che insistono non solo nel Comune fabrianese ma anche nei Comuni di Arcevia, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico.

Il Comandante Provinciale di Ancona, Gen. B. Carlo Vita, ha espresso un sincero ringraziamento all’Ufficiale che lascia il comando della Tenenza per l’impegno profuso durante il suo servizio. Ha inoltre augurato al nuovo Comandante un lavoro proficuo volto a garantire il rispetto della legalità economico-finanziaria, con l’auspicio che possa ottenere soddisfazioni in questo primo incarico di comando.