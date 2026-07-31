Guardia di Finanza, il maresciallo Antonio Inglese va in pensione dopo quasi 40 anni di servizio

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Il Maresciallo Aiutante Antonio Inglese, dopo aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza va in quiescenza dopo quasi 40 anni di servizio attivo.

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Originario della Provincia di Enna, si è arruolato nel Corpo nel 1986.

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Ultimata la frequenza dei corsi d’istruzione, dapprima presso la Scuola Allievi Finanzieri di Portaferraio e, successivamente, presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, nell’anno 1987 è stato assegnato alla 6^ Compagnia Baschi Verdi di Napoli e, in seguito, presso la Compagnia Pronto Impiego di Palermo. Infine, dall’anno 1997, è stato effettivo alla Compagnia di Caltanissetta e, in ultimo, presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta, permanendovi, ininterrottamente, fino alla data di pensionamento.

Nel corso della sua carriera militare, è stato impiegato nei servizi di tutela e scorta a magistrati, ha eseguito in prima in persona numerose e importanti operazioni di servizio nel contrasto al contrabbando, alla criminalità ed agli illeciti economico-finanziari, distinguendosi per professionalità, correttezza ed abnegazione, che negli anni gli sono valsi importanti e ripetute manifestazioni di compiacimento ed attestazioni di stima da parte dei superiori.

L’ispettore, sposato e padre di due figli, si è sempre dimostrato un collaboratore preparato, sereno e instancabile, rappresentando sempre un sicuro punto di riferimento anche per le Fiamme Gialle più giovani.

In occasione del suo congedo, presso la sala conferenze del Comando Provinciale nisseno, il Colonnello Stefano Gesuelli, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, ha voluto ringraziare, a nome del Corpo e personalmente, l’ispettore per l’eccezionale impegno e la dedizione profusi durante tutta la carriera, uniti a particolari doti umane, che lo hanno reso un punto di riferimento per l’intero Reparto.

Al Maresciallo Aiutante Antonio Inglese, ed alla sua famiglia, i colleghi di Caltanissetta formulano i migliori auguri per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni personali.