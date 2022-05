Gruppo Cronisti Siciliani: eletto nuovo direttivo regionale

Oggi l’assemblea degli iscritti del Gruppo Cronisti Siciliani, presieduta dalla presidente di Assostampa Sicilia Tiziana Tavella, ha eletto per acclamazione il nuovo direttivo composto da Natale Bruno, Claudia Brunetto, Giovanni Villino, Mario Pintagro, Sebastiano Diamante, Elisabetta Raffa e Josè Trovato. Inoltre sempre per acclamazione sono stati eletti per il collegio dei revisori i colleghi Alessia Cannizzaro, Giacomo Cagnes e Antonio Trama.

Ai nuovi eletti auguri di buon lavoro dalla nostra redazione.