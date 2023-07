Gruppo consiliare Siamo Enna su camping Pergusa: “Area soggetta a restrizioni”

In merito alla candidatura del Comune di Enna ad un bando Pnrr sul camping di Pergusa sono intervenuti il gruppo consiliare “Siamo Enna” e l’ex assessore comunale Giovanni Contino.

“E’ possibile che la coppia Dipietro-Alloro non sappia che in quella zona siamo all’interno della fascia B della riserva di Pergusa, di competenza anche della Provincia, oltre ad essere soggetta a una serie di restrizioni tra cui il divieto assoluto di aumento di volumetria, nonché prescrizioni su impermeabilizzazione del suolo, scarico dei reflui ecc…? Ossia tutte opere non compatibili con il piano di gestione della riserva. Spieghi l’amministrazione, Sindaco in testa, che peraltro è un avvocato specialista in materia, se è un modo per buttare fumo negli occhi ai cittadini o se veramente pensano che si possa fare uno studentato all’interno della fascia B e senza conformità urbanistica. Chiediamo lumi perché la città non merita altre bugie”.

Siamo Enna aggiunge che in quella zona sono stati investiti denari pubblici per elaborare un progetto di fattibilità finalizzato alla trasformazione di quella zona in parco.