Greco lascia Enna Democratica, il consigliere Baldi: “Il progetto non si ferma”

Dopo il passaggio del consigliere Marco Greco dal gruppo Enna Democratica a quello del Partito Democratico è intervenuto il consigliere Michele Baldi.

“È per me doveroso – ha comunicato – un ringraziamento per questi dieci mesi di intensa ed attiva collaborazione. Il progetto rispetto al quale ad oggi il gruppo Enna Democratica è stato il contenitore e che per mia scelta ha avuto Marco Greco quale capogruppo, ovviamente non si ferma qui avendo la piena consapevolezza che il mio compito è stato e sarà sempre quello di dare voce a tutti coloro i quali vi hanno creduto ed a quelli che vi vorranno aderire. Il mio intento è quello di riuscire ad esprimere una politica votata al confronto e pronta a valutare le iniziative più opportune, sempre e soltanto nell’interesse della collettività. Ogni mia futura scelta sarà improntata al rispetto di questa stessa premessa quale espressione di un progetto politico votato alla innovazione, ma rispetto al quale il capitale umano è sempre centrale”.