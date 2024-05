Grave incidente stradale sulla SS 626: un morto e 9 feriti

PUBBLICITÀ

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa notte sulla SS 626 tra il bivio di Capodarso e la bretella che porta nella A19. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati frontalmente un furgone nove posti e una vettura. Gravissimo il bilancio, nove feriti e un decesso. A perdere la vita il conducente della vettura. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Enna e Caltanissetta.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Enna, i vigili del fuoco di Caltanissetta, la Polizia di Stato, i Carabinieri e diverse ambulanze.