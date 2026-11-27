Grave incidente stradale sulla SP 4: perde la vita una giovane ragazza originaria di Valguarnera

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Dalle 15.15 di oggi, i Vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina sono impegnati lungo la SP 4, all’altezza del km 4+700, per un grave incidente stradale.

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati violentemente. Nell’impatto ha perso la vita una giovane ragazza, mentre il conducente dell’altro mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

PUBBLICITÀ

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo del sinistro sono intervenuti il personale sanitario e i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.