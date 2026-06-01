“Grandi Donatori”: il Kiwanis Club Enna premiato alla Convention di Catania

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Alla 59ª Convention KI-E e 47ª Convention KI-DISM, svoltasi a Catania dal 28 al 30 maggio 2026, il Kiwanis Club di Enna, guidato dalla Presidente Mariapia Pavone, ha ricevuto un attestato di riconoscimento come “Grandi Donatori” per il service distrettuale “Una Culla, Una Speranza” dell’anno sociale 2025-2026.

Il premio riconosce l’impegno e la generosità dei soci nel sostenere un progetto dedicato ai bambini e alle famiglie più fragili.

«Questo attestato appartiene all’intero Club» ha dichiarato la Presidente Mariapia Pavone. «Ringrazio tutti i soci che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.»

La partecipazione alla Convention ha confermato il ruolo attivo del Club nella comunità Kiwaniana e rappresenta uno stimolo a proseguire con entusiasmo nelle attività di servizio e solidarietà a favore del territorio.