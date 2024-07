Grande successo per il camp estivo di basket della Consolini Enna

PUBBLICITÀ

Un vero successo il camp estivo della Consolini Enna, dedicato al settore pallacanestro. Più di 50 atleti presenti dai 7 anni in su, nella spettacolare cornice di Gioiosa Marea, di fronte alle Isole Eolie.

Il camp estivo, denominato “Jump Shot”, è un momento di divertimento, aggregazione ma soprattutto un camp di specializzazione di pallacanestro, dove gli atleti partecipanti, possono affinare la tecnica e conoscere i primi elementi di gioco. Un’esperienza educativa e formativa importante non solo ai fini della disciplina sportiva ma soprattutto per il bagaglio di emozioni che suscita tra i partecipanti; basti pensare che ancora oggi, molti ragazzi, da ben 10 anni, partecipano a questa iniziativa della società ennese.

A capo dell’area tecnica Francesco Milano e Alessandro Vultaggio, tecnici federali ma soprattutto persone di grande fiducia per le famiglie dei partecipanti.

“Siamo molto contenti di questa massiccia partecipazione – dice Francesco Milano – ringraziamo le famiglie e siamo convinti, come ogni anno, che questo momento sarà un punto di partenza per la prossima stagione sportiva. In questi giorni i nostri piccoli atleti ma anche i ragazzi più grandi, hanno appreso tanto e sono riusciti a creare dei forti legami, non possiamo che essere soddisfatti”.

A dare grande supporto non solo ai tecnici ma a tutti i presenti, un nucleo storico di ragazzi, cresciuti nella Consolini Enna, assidui frequentatori del Camp: Latragna Gabriele, Sacco Andrea, Sciuto Giuseppe, Di Vincenzo Matteo, Longi Manuel, Caceci Flavio, Savoca Giovanni e D’Amore Giulia.