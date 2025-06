Grande successo per i Campionati Regionali CSI disputati nell’Ennese

PUBBLICITÀ

Si sono conclusi con grande successo i Campionati Regionali CSI (Centro Sportivo Italiano) disputati nella provincia di Enna, un evento che ha unito sport, partecipazione e promozione del territorio. Per diversi mesi, la città ha accolto atleti, famiglie e appassionati provenienti da tutta la Sicilia, trasformandosi in un centro nevralgico di entusiasmo sportivo e vitalità sociale.

Le gare, che si sono svolte in diverse discipline, hanno animato le strutture sportive del capoluogo e dei comuni limitrofi, coinvolgendo centinaia di partecipanti e attirando numerosi visitatori. Questo ha generato un importante indotto turistico per la città, con ristoranti e attività locali che hanno potuto beneficiare della presenza dei tanti ospiti.

A sottolineare l’importanza dell’evento è intervenuto il presidente provinciale del CSI, Salvino Bombara, che ha espresso profonda gratitudine verso l’amministrazione comunale: “Un sentito ringraziamento va al Comune di Enna per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione le strutture sportive e per il sostegno all’organizzazione dell’evento. Questi campionati hanno dimostrato quanto lo sport possa essere un potente strumento di aggregazione, crescita e promozione del territorio”.

Le manifestazioni si sono distinte non solo per l’alto livello agonistico, ma anche per l’atmosfera di festa e condivisione che ha coinvolto atleti, tecnici, volontari e spettatori, sottolineando ancora una volta il ruolo centrale dello sport nella costruzione di una comunità coesa e dinamica.